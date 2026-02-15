Коли можливе бронювання аграріїв?
Зокрема, вимоги до площі земель і річного доходу підвищили. Детальніше йдеться в наказі № 3650 від 22 грудня 2025 року.
Дивіться також Список автоматичних відстрочок розширили: кому не треба йти до ТЦК
По-перше, площу угідь сільськогосподарського призначення для оброблення збільшили удвічі. По-друге, аналогічно зріс обсяг річного доходу, тобто чистого доходу від реалізації продукції – товарів, робіт, послуг. По-третє, скасовано вимогу щодо суми сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний квартал (не менше 324 тисяч гривень).
Отже, тепер для підтвердження статусу критично важливого підприємства в галузі сільського господарства необхідно відповідати двом критеріям.
Критерій 1 – Провадити діяльність з виробництва, переробки та збуту (експорту) сільськогосподарської продукції, основним видом діяльності згідно з визначиними КВЕДами.
Критерій 2 – Відповідати одному з трьох таких пунктів:
- здійснювати оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 1000 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності;
- здійснювати оброблення угідь багаторічних насаджень на площі не менше 50 гектарів для виробництва продукції плодових, які знаходяться на балансі підприємства;
- бути економічно активними з обсягом річного доходу не менше 40 мільйонів гривень.
Зверніть увагу! У 2026 році мінімальний рівень середньої зарплати для отримання статусу критично важливого підприємства також виріс – до 21 617,50 гривні.
До слова, порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час визначає постанова Кабміну №76 від 27 січня 2023 року.
Як ще змінили механізм бронювання?
В Україні також удосконалили механізм бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Відтепер у рішеннях Міноборони не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов'язаних.
Це враховує особливості роботи сфери в умовах війни та створює умови для масштабування виробництва критично важливого озброєння.