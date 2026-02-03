Нові правила мають сприяти масштабуванню виробництва важливого озброєння та техніки в умовах воєнного стану. Про це повідомляють на сторінці Міністерства оборони України.
Дивіться також Швидке бронювання від мобілізації з 1 лютого: чого чекати працівникам та роботодавцям
Що змінилося у механізмі бронювання?
Уряд затвердив зміни до постанови Кабміну №76, що регулює порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану для підприємств ОПК.
Головна новація: у рішеннях Міноборони про визначення підприємств критично важливими у сфері ОПК не зазначатиметься кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню. Це має спростити документообіг і пришвидшити прийняття рішень.
Оновлений механізм враховує специфіку роботи оборонних підприємств у воєнний час та створює умови для масштабування виробництва озброєння й техніки для потреб Сил безпеки та оборони.
Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?
В Україні планується забронювати від мобілізації всіх енергетиків та комунальників для відновлення енергетики після атак з боку Росії. Для окремих компаній вже напрацьоване рішення щодо бронювання 100% персоналу для пришвидшення ремонтів мереж та підстанцій.
Зарплатний мінімум для бронювання від мобілізації становить 2,5 мінімальних зарплат, що з 2026 року складає 21 617 гривень. Нові правила не поширюються на деякі підприємства.
У 2026 році відстрочку від мобілізації надають окремим категоріям військовозобов'язаних, визначених статтею 23 Закону України №3543. Оформлення відстрочки здійснюється переважно в електронному форматі через застосунок Резерв+.