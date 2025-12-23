Яка повинна бути зарплата для отримання бронювання?

Мінімальний розмір зарплатні визначений у розмірі 2,5 мінімальних зарплат, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Дивіться також Нові вимоги до зарплати: скільки треба заробляти, щоб не втратити бронь у 2026 році

Відомо, що з 1 січня 2026 року рівень мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму зросте, тому для оформлення броні діятимуть нові умови:

  • Мінімалка зросте до 8 647 гривень;
  • Мінімум зарплати для отримання бронювання зросте до 21 617 гривень.

Кого не стосуються нові правила бронювання?

Вимога щодо зарплати на рівні 2,5 мінімальної не є універсальною. Постанова чітко визначає перелік підприємств та організацій, для яких цей критерій не застосовується. Зокрема, підвищений поріг не поширюється на:

  • державні та комунальні підприємства, установи й організації;
  • господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі або які перебувають у комунальній власності;
  • резидентів Дія City;
  • юридичних осіб – релігійні організації;
  • працівників суб’єктів господарювання – виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії Росії;
  • підприємства, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення;
  • працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійно-відновлювальні роботи газорозподільних систем у складі аварійних бригад;
  • нафтопереробні підприємства, у статутному капіталі яких більше 25% акцій належать державі, які визначені Міненерго критично важливими;
  • працівників юридичних осіб, які здійснюють охорону об’єктів паливно-енергетичного комплексу.

Для працівників таких структур застосовуються інші підходи до оцінки зарплатних показників.

Які нові правила бронювання діють в Україні?

  • Уряд змінив правила бронювання, посиливши контроль за лімітом бронювання працівників на підприємствах. Перевищення ліміту може призвести до втрати статусу критично важливого підприємства та анулювання всіх відстрочок від мобілізації. військових.

  • Військовозобов'язані українці, які порушили правила військового обліку, тепер можуть отримати бронювання від мобілізації. Строк бронювання для порушників не може перевищувати 45 календарних днів із дня укладення трудового договору.

  • У 2026 році мобілізація може стати жорсткішою та більш структурованою, з акцентом на якість підготовки. Зміни у бронюванні дозволяють підприємствам швидше оформлювати списки працівників, а вручення повісток можливе будь-де, включно з робочим місцем та кордоном.