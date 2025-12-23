Яка повинна бути зарплата для отримання бронювання?
Мінімальний розмір зарплатні визначений у розмірі 2,5 мінімальних зарплат, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.
Відомо, що з 1 січня 2026 року рівень мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму зросте, тому для оформлення броні діятимуть нові умови:
- Мінімалка зросте до 8 647 гривень;
- Мінімум зарплати для отримання бронювання зросте до 21 617 гривень.
Кого не стосуються нові правила бронювання?
Вимога щодо зарплати на рівні 2,5 мінімальної не є універсальною. Постанова чітко визначає перелік підприємств та організацій, для яких цей критерій не застосовується. Зокрема, підвищений поріг не поширюється на:
- державні та комунальні підприємства, установи й організації;
- господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі або які перебувають у комунальній власності;
- резидентів Дія City;
- юридичних осіб – релігійні організації;
- працівників суб’єктів господарювання – виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії Росії;
- підприємства, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення;
- працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійно-відновлювальні роботи газорозподільних систем у складі аварійних бригад;
- нафтопереробні підприємства, у статутному капіталі яких більше 25% акцій належать державі, які визначені Міненерго критично важливими;
- працівників юридичних осіб, які здійснюють охорону об’єктів паливно-енергетичного комплексу.
Для працівників таких структур застосовуються інші підходи до оцінки зарплатних показників.
Які нові правила бронювання діють в Україні?
Уряд змінив правила бронювання, посиливши контроль за лімітом бронювання працівників на підприємствах. Перевищення ліміту може призвести до втрати статусу критично важливого підприємства та анулювання всіх відстрочок від мобілізації. військових.
Військовозобов'язані українці, які порушили правила військового обліку, тепер можуть отримати бронювання від мобілізації. Строк бронювання для порушників не може перевищувати 45 календарних днів із дня укладення трудового договору.
У 2026 році мобілізація може стати жорсткішою та більш структурованою, з акцентом на якість підготовки. Зміни у бронюванні дозволяють підприємствам швидше оформлювати списки працівників, а вручення повісток можливе будь-де, включно з робочим місцем та кордоном.