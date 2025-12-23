Яка повинна бути зарплата для отримання бронювання?

Мінімальний розмір зарплатні визначений у розмірі 2,5 мінімальних зарплат, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Відомо, що з 1 січня 2026 року рівень мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму зросте, тому для оформлення броні діятимуть нові умови:

Мінімалка зросте до 8 647 гривень ;

; Мінімум зарплати для отримання бронювання зросте до 21 617 гривень.

Кого не стосуються нові правила бронювання?

Вимога щодо зарплати на рівні 2,5 мінімальної не є універсальною. Постанова чітко визначає перелік підприємств та організацій, для яких цей критерій не застосовується. Зокрема, підвищений поріг не поширюється на:

державні та комунальні підприємства, установи й організації;

господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі або які перебувають у комунальній власності;

резидентів Дія City;

юридичних осіб – релігійні організації;

працівників суб’єктів господарювання – виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії Росії;

підприємства, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення;

працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійно-відновлювальні роботи газорозподільних систем у складі аварійних бригад;

нафтопереробні підприємства, у статутному капіталі яких більше 25% акцій належать державі, які визначені Міненерго критично важливими;

працівників юридичних осіб, які здійснюють охорону об’єктів паливно-енергетичного комплексу.

Для працівників таких структур застосовуються інші підходи до оцінки зарплатних показників.

Які нові правила бронювання діють в Україні?