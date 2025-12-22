Яка має бути зарплата для бронювання від мобілізації 2026?

Рівень мінімальної щомісячної зарплатні для оформлення броні залежить від мінімальної зарплати в Україні, пише 24 Канал з посиланням на "Бухгалтер 911".

Ця сума дорівнює розміру 2,5 мінімалок в Україні (у 2025 році – 8 000 гривень × 2,5 = 20 000 гривень).

Відомо, що з 1 січня 2026 року рівень мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму зросте, тому для оформлення броні діятимуть нові умови:

Мінімалка зросте до 8 647 гривень ;

; Мінімум зарплати для отримання бронювання зросте до 21 617 гривень.

Важливо зазначити, що ця сума є нарахованою, тобто "брутто" зарплатою, і до неї можуть включатися не тільки оклад, а й інші виплати, що входять до складу заробітної плати. Недотримання цієї вимоги може призвести до анулювання бронювання.

Зауважте! Виплата зарплати за другу половину грудня в січні не впливає на показник мінімалки за грудень. Головне, щоб нарахована сума за грудень була не меншою за встановлений мінімум – 20 000 гривень.

Які нові правила бронювання діють в Україні?