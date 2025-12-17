Як змінили правила щодо лімітів бронювання?

Раніше не було законодавчо закріплено чи повинен хтось контролювати ліміт бронювання на підприємстві та підтримувати його у правильній пропорції, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Дивіться також Як бронюють працівників, які порушили правила військового обліку: пояснення юристки

Наприклад, при звільненні незаброньованого працівника квота порушувалась і було заброньовано більше працівників, ніж встановлено для підприємства.

Це унормували постановою №1608 від 8 грудні 2025 року, яка передбачає, що керівники критично важливих підприємств зобов’язані контролювати ліміт бронювання. Це означає, що вони повинні вживати заходів для недопущення перевищення встановлених обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Також керівникам надали можливість анулювати бронювання шляхом подання у разі перевищення квоти бронювання.

Зауважте! Таку позицію щодо перевищення лімітів бронювання висловлювало і Міноборони, додатково зазначивши, що перевищення встановленого відсотка заброньованих працівників може призвести до втрати статусу критично важливого підприємства та анулювання всіх відстрочок.

Що відомо про нові правила бронювання від мобілізації?