Рада підтримала законопроєкт 13335, зареєстрований в травні 2025 року, який стосується змін у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про це пише 24 канал.

Які підприємства можуть надавати пільгову бронь?

За новими правилами, пільгове бронювання поширюватиметься лише на військовозобов'язаних, які мають проблеми із військовим обліком. Підприємства можуть забронювати таких працівників строком на 45 днів, аби ті вирішили проблеми зі своїми даними.

Проте застосовувати пільгове бронювання можуть лише підприємства, установи та організації, які визнані критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ або інших військових формувань, та для функціонування економіки й життєдіяльності населення, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу. Інші критичні підприємства таких виключень не матимуть.

На кого поширюється пільгове бронювання?

За новими умовами законопроєкту, підприємства мають право бронювати на 45 днів необмежену кількість працівників. Однак дозвіл поширюється лише на нових співробітників та не стосується тих, хто вже працює з аналогічними порушеннями.

Під бронь потрапляють лише ті, у кого:

відсутній або неправильно оформлений військово-обліковий документ;

не уточнені персональні дані у військовому обліку;

є адміністративні порушення правил військового обліку;

в чиїх даних у реєстрах позначено "розшук".

У законі зазначено, що електронний та паперовий ВОД мають однакову силу, але вони вважаються недійсними, якщо дані не збігаються із реєстром з Резерв+ та "Оберіг".

Важливо знати! "Розшук" в реєстрах даних означає, що ТЦК може звертатись до Національної поліції, щоб знайти та доставити працівника, який порушив правила обліку.

Раніше законодавчо порядок такого "розшуку" не був прописаний, адже розшук існував лише у кримінальних процедурах. Проте у законопроєкті дане слово прив'язали до цих адмінпорушень.

Які умови нового бронювання?

Під час 45 днів пільгового бронювання з моменту укладання трудового договору, на працівників не поширюється вимога перебувати на обліку, своєчасно оновлювати персональні дані та відсутня графа у "розшуку".

Військовозобов'язаний має виправити порушення, а оскільки оскаржити їх не вдасться через короткий термін, він повинен особисто з'явитись в ТЦК.

За адмінправопорушення передбачений штраф від 17 000 до 25 500 гривень, який обов'язково потрібно сплатити, адже пільгові умови від відповідальності не звільняють.

З 50% знижкою в Резерв+ можна сплатити штрафи за:

неявку за повісткою;

несвоєчасне взяття на облік за місцем проживання, роботи чи навчання;

відсутність на обліку як ВПО;

ненадання майна під час мобілізації;

відмова чи ухилення від проходження ВЛК.

Військовозобов'язані мають право використовувати пільгове бронювання лише раз на рік. Це строк спливе коли правопорушення виправити або якщо за 45 днів не виправити.

Чи можна звільнити порушників?

Випробувальний строк до 45 днів застосовуватимуть при укладанні трудового договору з військовозобов’язаними працівниками на всіх підприємствах, критично важливих для ЗСУ, інших військових формувань та оборонно-промислового комплексу.

Водночас стандартні строки випробування за КЗпП становлять від одного до трьох місяців.

Однак підприємства критично важливі для ЗСУ, інших військових формувань та оборонно-промислового комплексу зможуть звільняти заброньованих військовозобов’язаних працівників, якщо ті протягом 45 днів тимчасового бронювання не виправлять свої порушення.

