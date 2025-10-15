Рада поддержала законопроект 13335, зарегистрирован в мае 2025 года, который касается изменений в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации. Об этом пишет 24 канал.

Какие предприятия могут предоставлять льготную бронь?

По новым правилам, льготное бронирование будет распространяться только на военнообязанных, которые имеют проблемы с военным учетом. Предприятия могут забронировать таких работников сроком на 45 дней, чтобы те решили проблемы со своими данными.

Однако применять льготное бронирование могут только предприятия, учреждения и организации, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований, и для функционирования экономики и жизнедеятельности населения, в частности в сфере оборонно-промышленного комплекса. Другие критические предприятия таких исключений не будут иметь.

На кого распространяется льготное бронирование?

По новым условиям законопроекта, предприятия имеют право бронировать на 45 дней неограниченное количество работников. Однако разрешение распространяется только на новых сотрудников и не касается тех, кто уже работает с аналогичными нарушениями.

Под бронь попадают только те, у кого:

отсутствует или неправильно оформлен военно-учетный документ;

не уточнены персональные данные в воинском учете;

есть административные нарушения правил воинского учета;

в чьих данных в реестрах обозначено "розыск".

В законе указано, что электронный и бумажный ВОД имеют одинаковую силу, но они считаются недействительными, если данные не совпадают с реестром с Резерв + и "Оберег".

Важно знать! "Розыск" в реестрах данных означает, что ТЦК может обращаться в Национальную полицию, чтобы найти и доставить работника, который нарушил правила учета.

Ранее законодательно порядок такого "розыска" не был прописан, ведь розыск существовал только в уголовных процедурах. Однако в законопроекте данное слово привязали к этим админнарушениям.

Какие условия нового бронирования?

Во время 45 дней льготного бронирования с момента заключения трудового договора, на работников не распространяется требование находиться на учете, своевременно обновлять персональные данные и отсутствует графа в "розыске".

Военнообязанный должен исправить нарушения, а поскольку обжаловать их не удастся из-за короткого срока, он должен лично явиться в ТЦК.

За админправонарушение предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен, который обязательно нужно оплатить, ведь льготные условия от ответственности не освобождают.

С 50% скидкой в Резерв+ можно оплатить штрафы за:

неявку по повестке;

несвоевременную постановку на учет по месту жительства, работы или учебы;

отсутствие на учете как ВПЛ;

непредоставление имущества во время мобилизации;

отказ или уклонение от прохождения ВВК.

Военнообязанные имеют право использовать льготное бронирование только раз в год. Этот срок истечет когда правонарушение исправить или если за 45 дней не исправить.

Можно ли уволить нарушителей?

Испытательный срок до 45 дней будут применять при заключении трудового договора с военнообязанными работниками на всех предприятиях, критически важных для ВСУ, других военных формирований и оборонно-промышленного комплекса.

В то же время стандартные сроки испытания по КЗоТу составляют от одного до трех месяцев.

Однако предприятия критически важные для ВСУ, других военных формирований и оборонно-промышленного комплекса смогут увольнять забронированных военнообязанных работников, если те в течение 45 дней временного бронирования не исправят свои нарушения.

