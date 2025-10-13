А могут ли мобилизовать гражданина до 25 лет, объяснили в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры", передает 24 Канал.

Могут ли мобилизовать до 25 лет?

Юристы отмечают, что следует различать понятия "призывник" и "военнообязанный".

С 16 лет каждый человек должен быть приписан к призывному участку. До 25 лет они считаются призывниками, то есть теми, кто подлежит призыву на срочную военную службу.

После 25 лет граждане становятся военнообязанными. Они находятся в запасе для комплектования ВСУ на особый период, в частности во время действия военного положения. По достижении этого возраста нужно стать на воинский учет военнообязанных и изменить военно-учетный документ с удостоверения о приписке к призывному участку на временное удостоверение военнообязанного.

Но военнообязанным лицо также может стать в случае окончания военной кафедры и получения соответствующего офицерского звания, независимо от возраста.

Во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не осуществляется. Из этого следует, что поскольку призывников (лиц в возрасте от 18 до 25 лет) могут призвать только на срочную военную службу, что сейчас не осуществляется, то во время действия военного положения призвать призывника невозможно,

– отмечают юристы.

Поэтому во время военного положения могут мобилизовать только военнообязанных, то есть лиц старше 25 лет, или после окончания кафедры военной подготовки.

Как попасть в армию до 25 лет?