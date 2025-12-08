Эти чеченцы – бойцы ГУР, которые воюют совместно с "Шаманбатом". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники в разведке.
Что известно об обращении к Кадырову?
Кадыров после атаки дронов на высотное здание в Грозном призвал ВСУ определить место для встречи "с глазу на глаз".
"Обращаюсь к укронацистам и их приспешникам: если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами с глазу на глаз. Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами", – сказал он.
После представители ВС Чеченской республики Ичкерия во главе с Абдул-Хакимом записали видео для Кадырова.
Важно! Абдул Хаким Ажиев – Главнокомандующий Вооруженных Сил ЧРИ (Чеченской республики Ичкерия), заместитель Министра обороны ЧРИ. Участник Второй российско-чеченской войны, участник Сирийской войны против режима Асада и российских сил в Сирии, участник российско-украинской войны. Участвовал в битве за Бахмут, операциях в Белгородской области, в боях на Харьковщине, в операции в Брянской области, в битве за Торецк и на других других участках фронта.
Обращение к Кадырову: смотрите видео
Кадыров, ты же хотел локацию. Вот наша локация. Ты хотел в глаза посмотреть. Вот мы здесь. Давай, приезжай. Посмотрим глаза. Ты же любишь говорить там по-мужски и разобраться. Мы готовы, мы согласны. Приедем, встретимся, поговорим,
– говорится в обращении.
Бойцы обратились к Кадырову: смотрите видео
Взрывы в Чечне: последние новости
Россияне писали, что утром 5 декабря взрывы слышали в Грозном. Там дрон попал в небоскреб, расположенный в 800 метрах от резиденции Кадырова.
РосСМИ утверждают, что "прилет" был в небоскреб комплекса "Грозный Сити". Поблизости также расположено здание ФСБ.
На опубликованных фото видно серьезное повреждение фасада 28-этажного здания.