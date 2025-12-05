Там дрон попал в небоскреб, расположенный в 800 метрах от резиденции Кадырова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский телеграмм-канал "Агентство. Новости".

Что известно о взрывах в Чечне?

РосСМИ утверждают, что "прилет" был в небоскреб комплекса "Грозный Сити".

Башня, в которую попал дрон, расположена в 800 метрах от резиденции Рамзана Кадырова, в ней размещены офисы сразу нескольких органов власти,

– пишут россияне.

В частности, согласно данным картографических сервисов, в здании разместили министерство Чечни по туризму, региональный департамент по связям с религиозными и общественными организациями, региональное управление минюста, совет безопасности Чечни, счетная палата республики, приемная местного омбудсмена, приемная "Единой России", избирком региона.

Поблизости также расположено здание ФСБ.

Взрывы прогремели вблизи резиденции Кадырова / Фото росСМИ

на опубликованных фото видно серьезное повреждение фасада 28-этажного здания. О пострадавших пока не сообщалось.

Последствия атаки на Грозный: смотрите видео

Похоже, что по небоскребу успешно отработала российская "певео", или же беспилотник туда направила РЭБ.

во время атаки утром Росавиация даже закрывала несколько аэропортов Северного Кавказа.

Последние атаки на Чечню