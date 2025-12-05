Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Exilenova+" и российские телеграмм-каналы.
Что произошло на Сызранском НПЗ?
Россияне в сети сообщают о звуках сирены и серии взрывов в районе Сызрани Самарской области. По их словам, впервые громко было около 02:20 по местному времени в южной и западной части города.
В частности, очевидцы утверждают, что слышали примерно 5 – 7 взрывов и стрельбу, что, вероятно, свидетельствует о попытках российской ПВО отразить атаку беспилотников. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Пожар на НПЗ в Сызрани: смотрите видео
По предварительной информации, под беспилотный удар уже не впервые попал Сызранский НПЗ, мощностью около 8,9 миллиона тонн нефти в год. Известно, что именно этот объект принадлежит компании ПАО НК "Роснефть".
Справочно. Сызранский НПЗ производит бензин, дизель, авиационный керосин, мазут, битум и другие нефтепродукты.
Что известно о предыдущих атаках на НПЗ в России?
Недавно под ударом оказалась нефтебаза "Лукойла" в селе Хреново Воронежской области. Повредило один резервуар с топливом и один пустой. Объект является хранилищем и распределительным пунктом нефтепродуктов.
До этого удалось поразить нефтебазу "Дмитриевская" в Тамбовской области России. Губернатор региона сообщал, что на соответствующем объекте в результате атаки "произошло возгорание после падения обломков дронов".
Также незадолго до этого дроны атаковали нефтебазу в Ливнах Орловской области. Местные сообщали о пожаре на как минимум двух резервуарах объекта. Информацию об ударе подтвердил губернатор.