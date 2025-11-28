Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что беспилотники прилетели по воинской части полка росгвардии "Ахмат". Понятно, что это легальная военная цель.

Чего ожидать дальше?

Как отметил Свитан, чрезвычайно хорошо, что Силам обороны Украины удается добираться до Кавказа. Наши военные нашли оптимальный маршрут, где оккупантам сложно сбивать дроны.

Со временем стоит залетать и дальше. Как будет возможность – нужно бить по Каспийскому морю. Там есть некоторые важные цели.

Там стоит флотилия. Есть борта, которые могут запускать "Калибры". Сейчас идет расчет маршрута. Кроме того, именно там идет трафик между Ираном и Россией. Его также нужно останавливать,

– сказал Свитан.

Взрывы в России: кратко