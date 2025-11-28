Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що безпілотники прилетіли по військовій частині полку росгвардії "Ахмат". Зрозуміло, що це легальна військова ціль.
Чого очікувати далі?
Як наголосив Світан, надзвичайно добре, що Силам оборони України вдається добиратися до Кавказу. Наші військові знайшли оптимальний маршрут, де окупантам складно збивати дрони.
З часом варто буде залітати й далі. Як буде можливість – потрібно бити по Каспійському морю. Там є деякі важливі цілі.
Там стоїть флотилія. Є борти, які можуть запускати "Калібри". Зараз йде розрахунок маршруту. Крім того, саме там йде трафік між Іраном та Росією. Його також потрібно зупиняти,
– сказав Світан.
Вибухи в Росії: коротко
У Грозному дрони влучили в одну з військових частин. Там вже зафіксували пожежу. Йдеться про базу полку росгвардії "Ахмат".
В ніч на 28 листопада Україна знову здійснила атаку по Росії. Там виявили щонайменше 136 українських безпілотників.
Також Сили оборони знищили цінний для ворога А-60. Експерт з авіації пояснив, чим особливий цей літак.