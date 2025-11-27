Мовиться про місце розташування полку Росгвардії "Ахмат-Північ". Про це повідомляє 24 Канал із посиланнями на Exilenova+.

Що відомо про удар безпілотників?

За попередніми даними, кілька ударних БпЛА прорвались до столиці Чеченської Республіки Росії та влучили по військовій частині полку Росгвардії "Ахмат-Північ" розташованій у Байсангурівському районі Грозного. Ймовірно, атака була спрямована на військову частину 65384, де базується 291-й гвардійський мотострілецький полк.

Після влучань на території частини було видно вогонь та густий дим. Наразі подробиці інциденту, точні масштаби завданої шкоди та можливі наслідки уточнюються.

У групі NIYSO, яка виступає проти режиму Кадирова, повідомили, що мають фото наслідків атаки, однак тимчасово їх не розголошують з міркувань безпеки.

Наслідки атаку на військову частину у Грозному: дивіться відео

Також повідомляється, що ударів зазнали й інші об'єкти, пов'язані із підрозділами "Ахмат-Північ". У різних локаціях були зафіксовані влучання та пожежі.

Влучання у ще одну базу "Ахмат-Північ": дивіться відео

