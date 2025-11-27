Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Дивіться також У Чебоксарах після повітряної атаки потужно вибухнув російський оборонний об'єкт

Що відомо про атаку на Новокуйбишевськ?

Вночі 27 листопада пролунала серія сильних вибухів в Новокуйбишевську, що в Самарській області.

За словами місцевих жителів, було чутно приблизно десять сильних хлопків. Вони також повідомляють про яскраві спалахи в небі.

Вибухи в Новокуйбишевську: дивіться відео

В мережі активно ділилися кадрами вибухів. Як встановив OSINT-аналіз з відео очевидців, спалахи після атаки на Новокуйбишевськ Самарської області в ніч проти 27 листопада виникли безпосередньо над місцевим НПЗ.

Відтак, попередньо уражено Новокуйбишевський НПЗ.

Місцева влада наразі атаку не коментувала.

Зверніть увагу! АТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" – російський нафтопереробний завод у Самарській області. Він входить до групи ПАТ "НК "Роснефть".



Це нафтопереробний завод, щорічний об’єм переробки якого складає 8,8 мільйонів тонн. Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії – є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

Нагадаємо, що це не перша атака на завод. Новокуйбишевський НПЗ перед цим був під атакою 19 жовтня та 16 листопада.



Попередньо, атакований НПЗ в Росії / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Дивіться також Удар по Таганрогу, ймовірно, "поховав" багаторічний авіаційний проєкт Росії, – Defense Express

Вибухи у Росії: останні новини