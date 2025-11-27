Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно об атаке на Новокуйбышевск?

Ночью 27 ноября прозвучала серия сильных взрывов в Новокуйбышевске, что в Самарской области.

По словам местных жителей, было слышно примерно десять сильных хлопков. Они также сообщают о ярких вспышках в небе.

Взрывы в Новокуйбышевске: смотрите видео

В сети активно делились кадрами взрывов. Как установил OSINT-анализ из видео очевидцев, вспышки после атаки на Новокуйбышевск Самарской области в ночь на 27 ноября возникли непосредственно над местным НПЗ.

Поэтому, предварительно поражен Новокуйбышевский НПЗ.

Местные власти пока атаку не комментировали.

Обратите внимание! АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" – российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Он входит в группу ПАО "НК "Роснефть".



Это нефтеперерабатывающий завод, ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 миллионов тонн. Предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции. Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии – является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей.

Напомним, что это не первая атака на завод. Новокуйбышевский НПЗ перед этим был под атакой 19 октября и 16 ноября.



Предварительно, атакованный НПЗ в России / Фото из телеграмм-канала Supernova+

