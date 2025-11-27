Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно об атаке на Новокуйбышевск?

Ночью 27 ноября прозвучала серия сильных взрывов в Новокуйбышевске, что в Самарской области.

По словам местных жителей, было слышно примерно десять сильных хлопков. Они также сообщают о ярких вспышках в небе.

Взрывы в Новокуйбышевске: смотрите видео

В сети активно делились кадрами взрывов. Как установил OSINT-анализ из видео очевидцев, вспышки после атаки на Новокуйбышевск Самарской области в ночь на 27 ноября возникли непосредственно над местным НПЗ.

Поэтому, предварительно поражен Новокуйбышевский НПЗ.

Местные власти пока атаку не комментировали.

Обратите внимание! АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" – российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Он входит в группу ПАО "НК "Роснефть".

Это нефтеперерабатывающий завод, ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 миллионов тонн. Предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции. Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии – является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей.

Напомним, что это не первая атака на завод. Новокуйбышевский НПЗ перед этим был под атакой 19 октября и 16 ноября.


Предварительно, атакованный НПЗ в России

Взрывы в России: последние новости

  • Прошлой ночью, а именно 26 ноября, подразделения Сил обороны Украины поразили завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах, республика Чувашия.

  • На днях СБУ с Силами безопасности и обороны ударили дронами по ряду военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" в Краснодарском крае. По данным источников 24 Канала, произошло попадание по инфраструктуре нефтетерминала (в результате чего повреждены нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем российской противовоздушной обороны С-300/С-400.

  • К слову, командующий СБС ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") показал спутниковые снимки пораженного аэродрома в Таганроге. На нем видно уничтоженные самолеты и повреждения предприятия. Уничтожен редкий самолет, что является носителем лазерного оружия, А-60, а также, вероятно, Ил-76.