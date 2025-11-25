Удар мог похоронить многолетнюю авиационную программу России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Роберта Бровди в телеграмме.

Какие последствия удара по авиационному предприятию в Таганроге?

Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") показал спутниковые снимки пораженного аэродрома в Таганроге. На нем видно уничтоженные самолеты и повреждения предприятия.

Уничтожен редкий самолет, что является носителем лазерного оружия, А-60, а также, вероятно, Ил-76.

На старом спутниковом снимке хорошо видно опоры антенны радиолокационной станции, расположены над крылом самолета. Это четкий признак того, что это не обычный транспортный Ил-76

Спутниковые снимки после ударов по Таганрогу (фото "Тыква" и Роберт Бровди)

Ракетный удар по Таганрогу мог "похоронить" многолетний авиационный проект России