Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что самолет использовался для экспериментов с перспективным оружием и создания новой версии самолета-разведчика А-100.

Смотрите также: Поврежден корабль и позиции ПВО: СБУ и Силы обороны отработали по порту "Новороссийск"

Что теряет Россия вместе с уничтоженным А-60?

"Наши бойцы на Покровском или Гуляйпольском направлениях не почувствуют облегчения, как и не уменьшится количество ракет или дронов у россиян. Однако это действительно болезненный удар для России, несмотря на все их заявления об уничтожении "старого лома", что уже не летал", – подчеркнул Ступак.

Самолетов А-60 было изготовлено всего 2 или 3 образца еще в советское время. Один из них ранее сгорел, а теперь Украина вывела из строя второй. Таким образом, российская экспериментальная программа сократилась минимум на 50%.

А-60 использовался для экспериментов с лазерным оружием – технологией, способной сбивать в полете крылатые и баллистические ракеты, другие самолеты и даже уничтожать вражеские спутники.

Кроме того, А-60 был экспериментальной базой для создания нового современного самолета-разведчика. Речь идет о модернизации А-50 – самолета дальнего радиолокационного обнаружения, который способен видеть на 500 – 800 километров в глубину территории Украины, отслеживать каждый взлет украинских самолетов и ракет, перехватывать радиопереговоры.

Россия планировала создать новую модернизированную версию – А-100 "Премьер". Но теперь эта лаборатория, этот экспериментальный самолет больше никогда не взлетит. И это очень хорошая новость,

– отметил Ступак.

Что еще известно о потерях врага?