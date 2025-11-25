Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что самолет использовался для экспериментов с перспективным оружием и создания новой версии самолета-разведчика А-100.
Что теряет Россия вместе с уничтоженным А-60?
"Наши бойцы на Покровском или Гуляйпольском направлениях не почувствуют облегчения, как и не уменьшится количество ракет или дронов у россиян. Однако это действительно болезненный удар для России, несмотря на все их заявления об уничтожении "старого лома", что уже не летал", – подчеркнул Ступак.
Самолетов А-60 было изготовлено всего 2 или 3 образца еще в советское время. Один из них ранее сгорел, а теперь Украина вывела из строя второй. Таким образом, российская экспериментальная программа сократилась минимум на 50%.
А-60 использовался для экспериментов с лазерным оружием – технологией, способной сбивать в полете крылатые и баллистические ракеты, другие самолеты и даже уничтожать вражеские спутники.
Кроме того, А-60 был экспериментальной базой для создания нового современного самолета-разведчика. Речь идет о модернизации А-50 – самолета дальнего радиолокационного обнаружения, который способен видеть на 500 – 800 километров в глубину территории Украины, отслеживать каждый взлет украинских самолетов и ракет, перехватывать радиопереговоры.
Россия планировала создать новую модернизированную версию – А-100 "Премьер". Но теперь эта лаборатория, этот экспериментальный самолет больше никогда не взлетит. И это очень хорошая новость,
– отметил Ступак.
Что еще известно о потерях врага?
- СБУ и Силы обороны Украины атаковали порт "Новороссийск", нанеся удары по нефтетерминалу и базе российского ВМФ. В результате были повреждены объекты нефтетерминала, позиции российских ЗРК С-300/С-400, а также большой десантный корабль, стоявший у причала.
- Силы обороны Украины уничтожили 1120 российских солдат. Кроме этого, враг потерял танки, бронетехнику, артиллерийские установки, средства противовоздушной обороны и другое вооружение.
- СБУ атаковала вражеские позиции в районе Покровска, ликвидировав локации, где находились снайперы и операторы дронов.