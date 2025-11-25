Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За предыдущий день Силы обороны ликвидировали 1120 врагов.

Актуальная статистика Генштаба о потерях россиян:



Потери России в полномасштабной войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Недавно СБУ нанесла удары по позициям противника в Покровске. Там удалось уничтожить объекты со снайперами и операторами дронов. Бойцы использовали против врага беспилотные аппараты FP-2 с боевыми зарядами массой 105.

Вечером 22 ноября дроны также атаковали аэродромы во временно оккупированном Крыму, где базируются истребители Су-27 и хранятся "Шахеды".