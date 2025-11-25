Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За попередній день Сили оборони ліквідували 1120 ворогів.

Дивіться також Атакують, не рахуючись із втратами: боєць 66 ОМБр пояснив мету росіян на Лиманському напрямку

Скільки солдатів і техніки втратила Росія?

Актуальна статистика Генштабу про втрати росіян:

  • особового складу – 1 167 570 (+1 120);
  • танків – 11 368 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 624 (+4);
  • артилерійських систем – 34 644 (+18);
  • РСЗВ – 1549;
  • засобів ППО – 1 250 (+2);
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 118 (+112);
  • спеціальної техніки – 4 006 (+3).


Втрати Росії у повномасштабній війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росія втрачає людей і техніку: останні новини