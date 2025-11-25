Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За попередній день Сили оборони ліквідували 1120 ворогів.
Дивіться також Атакують, не рахуючись із втратами: боєць 66 ОМБр пояснив мету росіян на Лиманському напрямку
Скільки солдатів і техніки втратила Росія?
Актуальна статистика Генштабу про втрати росіян:
- особового складу – 1 167 570 (+1 120);
- танків – 11 368 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 624 (+4);
- артилерійських систем – 34 644 (+18);
- РСЗВ – 1549;
- засобів ППО – 1 250 (+2);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 118 (+112);
- спеціальної техніки – 4 006 (+3).
Втрати Росії у повномасштабній війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Росія втрачає людей і техніку: останні новини
Нещодавно СБУ завдала ударів по позиціях противника у Покровську. Там вдалося знищити об'єкти зі снайперами та операторами дронів. Бійці використали проти ворога безпілотні апарати FP-2 з бойовими зарядами масою 105.
Увечері 22 листопада дрони також атакували аеродроми в тимчасово окупованому Криму, де базуються винищувачі Су-27 і зберігаються "Шахеди".
Росіяни скаржилися, що є багато втрат серед тих, хто воює в Серебрянському лісі. Перебування в тій місцевості для ворога – це майже 100% вірогідність загибелі через дії Сил оборони України.