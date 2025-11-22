Моніторингові канали пишуть, що під ударами безпілотників опинилися аеродроми окупантів у кількох населених пунктах, передає 24 Канал.

Дивіться також У Феодосії вражено 2 резервуари з пальним: як вони мають вигляд із супутника

Що відомо про вечірню "бавовну" у Криму?

Так, рух опору "Атеш" повідомив про атаку дронів на аеродроми росіян у Новофедоровці, Качі, Гвардійському та Октябрському.

Зазначається, що о 21:40 вибухи пролунали на північ від Октябрського. За кілька хвилин гучно було і в Новофедоровці. Там розташований аеродром "Саки", на якому базуються винищувачі Су-27 та зберігаються "Шахеди".

Про вибухи у Гвардійському повідомляв і канал "Кримський вітер". Гвардійське розташоване за кілька кілометрів на північ від аеропорту Сімферополь. У самому місті теж чули щонайменше три вибухи.

Російські пабліки пишуть про вибухи у Севастополі. Там місцева ППО полює за українськими дронами.

Телеграм-канали зазначають, що безпілотники рухаються також і в напрямку аеродрома "Бельбек".

Які останні наслідки ударів по окупованому Криму?