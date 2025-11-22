Причиною називають можливе влучання у підстанцію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер" та місцеві телеграм-канали.

Дивіться також Стіна вогню на російській залізниці: 9 цистерн з газом спалахнули у Пермському краї

Що відомо про вибухи у Криму?

У мережі оприлюднили інформацію про гучні звуки в Армянську, Гвардійську та Красноперекопську. У Сімферополі також повідомляють про велику кількість вибухів, є попередні дані про виклик швидкої у місті незадовго після цього.

00:45 у Сімферополі з боку ДРЕСу пролунав вибух, 00:50 туди промчала швидка. О 01:00 пролунав вибух у північно-західній частині міста, повідомляють підписники,

– ідеться у повідомленні.

Також, за попередньою інформацією, під удар у Криму потрапила підстанція у Красноперекопську. Зазначають, що вона розташована біля Кримського содового заводу. Водночас у мережі з'явилися кадри роботи ППО на півострові.

Робота російської ППО у Криму: дивіться відео

У Красноперекопську повідомляють про дим після атаки: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Коли у Криму чули вибухи раніше?