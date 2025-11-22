Причиною називають можливе влучання у підстанцію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер" та місцеві телеграм-канали.
Що відомо про вибухи у Криму?
У мережі оприлюднили інформацію про гучні звуки в Армянську, Гвардійську та Красноперекопську. У Сімферополі також повідомляють про велику кількість вибухів, є попередні дані про виклик швидкої у місті незадовго після цього.
00:45 у Сімферополі з боку ДРЕСу пролунав вибух, 00:50 туди промчала швидка. О 01:00 пролунав вибух у північно-західній частині міста, повідомляють підписники,
– ідеться у повідомленні.
Також, за попередньою інформацією, під удар у Криму потрапила підстанція у Красноперекопську. Зазначають, що вона розташована біля Кримського содового заводу. Водночас у мережі з'явилися кадри роботи ППО на півострові.
Робота російської ППО у Криму: дивіться відео
У Красноперекопську повідомляють про дим після атаки: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)
Коли у Криму чули вибухи раніше?
Нагадаємо, минулої ночі дрони атакували Саки в тимчасово окупованому Криму. Під прицілом була місцева теплова електростанція. У багатьох жителів району зникло опалення. Російська ППО намагалася відбити атаку.
За кілька днів до цього у Сакському районі Криму чули щонайменше 10 вибухів. Місцеві жителі писали, що бачили ракети. Попередньо, під атакою тоді опинився аеродром "Гвардійське" або тамтешня нафтобаза.
Ще раніше українські дрони успішно уразили стратегічний об'єкт росіян у Феодосії АТ "Морський нафтовий термінал", через це там була пожежа. Це здійснили оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.