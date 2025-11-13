Ці успішні операції у тимчасовому окупованому Криму здійснили оператори 1-го окремого центру СБС. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБС.

Дивіться також Ракети "Фламінго", дрони "Барс" і "Лютий" успішно атакували десятки об'єктів у Росії та на ТОТ

Які наслідки атаки на окупований Крим?

Термінал у Феодосії є ключовим вузлом постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

Внаслідок удару на території підприємства виникла пожежа. Детальні наслідки ураження уточнюються,

– кажуть у СБС.

Також під прицілом була база зберігання БпЛА "Оріон". Ці безпілотники можуть нести авіабомби та ракети класу "повітря – земля".