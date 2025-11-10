Крім вузлової станції Північно-Кавказької залізниці, безпілотники влучили в "Ліховську нафтобазу". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про цю атаку дронів?

У ніч на 10 листопада на території Росії знову чули вибухи. Цього разу палала тягова станція залізниці "Ліховська" та пункт управління у Ростовській області. На відео з мережі видно, що на об'єктах спалахнули пожежі.

Відомо, що ця станція є вузловою. Вона розташована на магістралі Москва – Ростов-на-Дону з відгалуженням на Волгоград. На цій ділянці є багато колій та значні маневрові потужності – це робить її важливою частиною військової логістики ворога.

Крім того, за інформацією видання "Мілітарний", поруч знаходиться резервуарний парк "Ліховська нафтобаза" компанії "РН – Ростовнафтопродукт" із загальним об'ємом сховищ майже 27 000 метрів кубічних. Ймовірно, саме ця база стала ціллю удару безпілотників.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначає, що це вже третій удар по цьому об'єкту. Вперше станція була атакована 19 липня, вдруге – 2 серпня.

Куди ще прилітали українські БпЛА?