Про це повідомили в Генштабі. На окупованих землях Запоріжжя, наприклад, було три успішні влучання.

Що відомо про останні успішні удари по Росії?

Масштаби збитків для росіян на НПЗ ще уточнюють.

У ніч на 11 лютого 2026 року уражено нафтопереробний завод "Волгоградський" (місто Волгоград, Волгоградська область, Росія), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії,

– інформують у Генштабі.

Нафтопереробний завод горить.

"У рамках системних заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по важливих об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії", – наголосили в Генштабі.

Показуємо Волгоград на карті Росії

Там навели цілу низку населених пунктів на окупованих територіях, де теж лунали вибухи:

На тимчасово окупованій території українського Криму уражено склад пально-мастильних матеріалів противника. Мова про село Лобанове у Джанкойському районі.

На тимчасово окупованих територіях у Запорізькій області уражено склад матеріально-технічного забезпечення ворога. Це сталося в селі Балочки Пологівського району.

У селі Любимівка Запорізького району під удар потрапив район зосередження військової техніки загарбників. Окрім того, у районі Гуляйполя наші воїни били по окупантах зі складу центру "Рубікон".

На тимчасово окупованій Донеччині в районі села Третяки уражено зенітний ракетний комплекс "Оса".

На окупованій території Херсонської області в районі села Воскресенське Генічеського району уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".

Зараз військові уточнюють, які втрати в росіян і які масштаби завданих збитків.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора", – запевнили в Генштабі.