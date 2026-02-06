Однак ворог також має і великі втрати. Про них під час розмови із журналістами розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає 24 Канал.

Дивіться також Сотні ліквідованих і спалена техніка: Генштаб назвав разючі втрати окупантів на 6 лютого

Яка чисельність військ та скільки росіян помирає щодня?

Сирський повідомив, що за останні пів року чисельність російського угруповання залишається приблизно стабільною. Війська становлять 711 – 712 тисяч бійців разом з оперативним резервом.

Попри те, що окупанти повністю виконали й навіть перевиконали плани з комплектування армії, це свідчить про значні втрати.

За словами головнокомандувача, рівень втрат російських військ перевищує можливості їх поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1000 – 1100 військовослужбовців.

Яких втрат у живій силі зазнала Росія у січні?