Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Дивіться також Українські десантники випадково зайшли у тил росіян і "наробили їм біди"

Яких втрат у живій силі зазнала Росія у січні?

Протягом січня у Росії мобілізували чи підписали контракт 22 000 осіб.

Тим часом за цей період підтверджено знищення 30 618 одиниць особового складу ворога.

Тож баланс росіян за січень – "мінус" 8 618.

З тих понад 30 тисяч втрат – 9 381 є результатом Сил безпілотних систем, а це кожний третій ліквідований окупант.

Це на 22% менше, ніж за грудень, коли Птахи СБС спрацювали рекордні 12 037 з 33 019 загального результату,

– зазначив "Мадяр".

На це вплинула погода та менша штурмова активність росіян.

Втрати Росії: останні новини