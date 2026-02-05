Дані щодо втрат за останню добу оприлюднили у Генштабі ЗСУ.
Яких втрат за останню добу зазнала Росія?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 243 840 (+770) осіб;
- танків – 11 642 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 996 (+4);
- артилерійських систем – 36 975 (+60);
- РСЗВ – 1 636 (+2);
- засобів ППО – 1 293 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 125 094 (+1 351);
- крилатих ракет – 4 245 (+40);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 77 149 (+200);
- спеціальної техніки – 4 062 (+0).
Втрати росіян станом на 5 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Українські сили знищують окупантів та важливі об'єкти: що відомо?
У Куп'янську, станом на 4 лютого, в оточені Сил оборони перебувають близько 50 окупантів. За словами речника угруповання Об'єднаних сил підполковника Віктора Трегубова, кількість окупантів постійно зменшується через розвідувально-штурмові операції українців.
У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, яку вдалося уразити на території Бєлгородської області Росії.
Українським військовим вдалось атакувати навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів російської армії у районі населеного пункту Комиш-Зоря Запорізької області.