Про це повідомив речник угруповання Об'єднаних сил підполковник Віктор Трегубов у коментарі "Українській правді".

Яка ситуація у Куп'янську нині?

За словами Трегубова, наразі в оточені Сил оборони у місті перебуває близько 50 росіян.

До 50, дещо північніше центру, в районі лікарні,

– уточнив речник.

Водночас офіцер зауважив, що кількість окупантів зменшується, оскільки українські захисники проводять розвідувально-штурмові дії з виявлення та ліквідації противника. Він додав, що росіяни гинуть по декілька осіб на день під обстрілами та ударами дронів.

Раніше, 2 лютого, в ефірі телемарафону Трегубов заявляв, що росіяни, які просочилися до Куп'янська малими піхотними групами, насправді приречені.

Водночас для Сил оборони склалась позитивна ситуація на Північно-Слобожанському напрямку, зокрема у місті Куп'янськ.

Чому росіяни зазнали провалу у Куп'янську?

Агент партизанського руху "Атеш", який перебуває у складі 122-й мотострілецького полку, повідомив, що російське командування само загнало у пастку своїх солдатів. За його словами, командування, прагнучи якнайшвидше прозвітувати Кремлю про успіхи, вказало в документах низку позицій у Куп'янську та на його околицях як "взяті під контроль".

Тож нібито "підконтрольні Росії позиції" були визнані тиловими, хоча насправді там тривали запеклі бої. Через це російські штурмові групи, затиснуті в міській забудові, не можуть викликати вогневу підтримку. Зокрема, запити на артилерійські удари по позиціях ЗСУ не проходять, оскільки артилерія керується офіційними звітами штабу, де зазначено, що ці райони нібито вже контролює російська армія. Вогонь за такими координатами заборонено.

Нагадаємо, у понеділок, 26 січня, Сили спеціальних операцій України успішно провели операцію в Куп'янську, знищивши та взявши в полон російських солдатів. Українські бійці виявили окупантів у зруйнованому супермаркеті АТБ і ліквідували двох російських військових, ще двох взяли в полон.