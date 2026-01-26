Одних окупантів ліквідовано, інших було взято у полон. Про це повідомили у ССО ЗСУ.
Що відомо про операцію у Куп'янську?
В понеділок, 26 січня, у ССО повідомили про успішне виконання операції у центральній частині Куп'янська. Під час розвідки українські бійці виявили групу окупантів, яка ховалась у зруйнованому супермаркеті "АТБ" та сусідньому будинку.
Внаслідок прямого бойового зіткнення двох російських військових вдалось ліквідувати, ще двох – взято у полон.
Спецпризначенці зазначили, що операція ССО сприяла суміжним підрозділам у звільненні центральної частини міста.
Про які нещодавні операції ССО наразі відомо?
В ніч на 6 січня front strike Сил спеціальних операцій атакували ударними дронами FP-2 декілька цілей противника на ТОТ Донецької області. У Селидовому уражено логістичний склад 55 ОМСБр РФ. У Гірному було завдано удару по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів одного з підрозділів 51-ї загальновійськової армії Росії.
Українські захисники атакували склад "Шахедів" та понтонну переправу на тимчасово окупованих територіях Донеччини.
Водночас у Луганській області військові уразили місце розташування ремонтного підрозділу зі складу 1435 мотострілецького полку.