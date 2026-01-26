Одни оккупанты ликвидированы, другие были взяты в плен. Об этом сообщили в ССО ВСУ.
Что известно об операции в Купянске?
В понедельник, 26 января, в ССО сообщили об успешном выполнении операции в центральной части Купянска. Во время разведки украинские бойцы обнаружили группу оккупантов, которая пряталась в разрушенном супермаркете "АТБ" и соседнем доме.
В результате прямого боевого столкновения двух российских военных удалось ликвидировать, еще двух – взяты в плен.
Спецназовцы отметили, что операция ССО способствовала смежным подразделениям в освобождении центральной части города.
Прямое боевое столкновение с оккупантами: смотрите видео ССО
О каких недавних операциях ССО пока известно?
В ночь на 6 января front strike Сил специальных операций атаковали ударными дронами FP-2 несколько целей противника на ВОТ Донецкой области. В Селидово поражен логистический склад 55 ОМСБр РФ. В Горном был нанесен удар по складу боеприпасов и материально-технических средств одного из подразделений 51-й общевойсковой армии России.
Украинские защитники атаковали склад "Шахедов" и понтонную переправу на временно оккупированных территориях Донецкой области.
В то же время в Луганской области военные поразили место расположения ремонтного подразделения из состава 1435 мотострелкового полка.