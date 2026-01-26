Одни оккупанты ликвидированы, другие были взяты в плен. Об этом сообщили в ССО ВСУ.

Что известно об операции в Купянске?

В понедельник, 26 января, в ССО сообщили об успешном выполнении операции в центральной части Купянска. Во время разведки украинские бойцы обнаружили группу оккупантов, которая пряталась в разрушенном супермаркете "АТБ" и соседнем доме.

В результате прямого боевого столкновения двух российских военных удалось ликвидировать, еще двух – взяты в плен.

Спецназовцы отметили, что операция ССО способствовала смежным подразделениям в освобождении центральной части города.

Прямое боевое столкновение с оккупантами: смотрите видео ССО

О каких недавних операциях ССО пока известно?