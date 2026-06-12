Об этом глава государства сказал в своем обращении.

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Что сказал Зеленский об угрозе российского нападения?

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. По его словам, страна должна рассчитывать прежде всего на собственную силу и бдительность граждан.

Мы должны рассчитывать на свою силу, свою бдительность. Обязательно берегите жизнь,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что, в Воздушных силах ВСУ сообщили о вероятную угрозу применения Россией баллистической ракеты средней дальности типа "Орешник" в течение 12 июня. По данным украинских военных, запуск может быть осуществлен с полигона "Капустин Яр".

В связи с этим в Воздушных силах призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и внимательно реагировать на возможные угрозы. О повышенной активности на указанном полигоне также сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, призвав граждан сохранять бдительность.

Кроме того, отметим, что начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат призвал доверять только официальным источникам информации об угрозах атак. По его словам, Россия часто использует массированные запуски дронов как элемент подготовки к дальнейшим ударам, а оценка рисков осуществляется военными постоянно на основе ряда разведывательных признаков.

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