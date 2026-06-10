Об этом рассказал Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Когда ожидать новую массированную атаку России?

Игнат рассказал, что в одном из телеграмм-каналов распространялась информация о том, что Россия якобы завершила подготовку к новой массированной атаке. Он отметил, что в государстве действует четко организованная система информирования граждан, а доверять нужно только официальным источникам.

Не хочу никого обижать, каждый телеграмм-канал имеет свою аудиторию, и кто-то доверяет тому или иному каналу. Но есть официальные источники информации. Даже президент Украины каждый раз, когда есть такая угроза, коммуницирует об этом. Воздушные силы сообщают, Генеральный штаб,

– заявил Игнат.

По словам Игната, оценка рисков осуществляется непрерывно. Каждый вечер военное командование получает обновленную информацию о возможных признаках подготовки массированного удара.

Среди основных индикаторов такой подготовки – оснащение стратегической авиации врага крылатыми ракетами, фиксирование признаков соответствующего радиообмена, активность ракетоносителей в Черном море, а также логистические процессы и подготовка к запускам БпЛА.

О подготовке "Шахедов" здесь говорить и не приходится, вы же видите, что Шахеды – это основная часть массированного удара. Если атака – идет баллистика, идут крылатые ракеты наземного, морского, воздушного базирования, тогда есть много-много Шахедов,

– рассказал Игнат.

Что известно об ударах России ракетами по Украине и что меняет враг?

Военные инженеры и ученые Минобороны определили, что с 2022 года Россия била по Украине "Калибрами", где боевая часть была осколочно-фугасной. Однако специалисты проанализировали ракеты сбитые весной в этом году и установили в них кассетную боевую часть.

Во время последней массированной атаки по Украине 2 июня Россия запустила пять крылатых ракет "Калибр" из акватории Каспийского моря. Силы противовоздушной обороны уничтожили три из них.

Россия способна запускать по Украине до сотни баллистических ракет ежемесячно. При этом агрессор будет сохранять постоянным уровень их запасов. Российский военно-промышленный комплекс в 2026 году планирует поставить до 700 баллистических ракет 9М723 к ОТРК "Искандер". Количество соответствует показателям прошлого года. А ежемесячно враг производит 55 – 60 единиц.