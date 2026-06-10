Про це розповів Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Коли очікувати на нову масовану атаку Росії?

Ігнат розповів, що в одному з телеграм-каналів поширювалася інформація про те, що Росія нібито завершила підготовку до нової масованої атаки. Він зазначив, що у державі діє чітко організована система інформування громадян, а довіряти потрібно лише офіційним джерелам.

Не хочу нікого ображати, кожен телеграм-канал має свою аудиторію, і хтось довіряє тому чи іншому каналу. Але є офіційні джерела інформації. Навіть президент України кожного разу, коли є така загроза, комунікує про це. Повітряні сили повідомляють, Генеральний штаб,

– заявив Ігнат.

За словами Ігната, оцінка ризиків здійснюється безперервно. Щовечора військове командування отримує оновлену інформацію щодо можливих ознак підготовки масованого удару.

Серед основних індикаторів такої підготовки – оснащення стратегічної авіації ворога крилатими ракетами, фіксування ознак відповідного радіообміну, активність ракетоносіїв у Чорному морі, а також логістичні процеси та підготовка до запусків БпЛА.

Про підготовку "Шахедів" тут говорити й не доводиться, ви ж бачите, що Шахеди – це основна частина масованого удару. Якщо атака – іде балістика, ідуть крилаті ракети наземного, морського, повітряного базування, тоді є багато-багато Шахедів,

– розповів Ігнат.

Що відомо про удари Росії ракетами по Україні та що змінює ворог?

Військові інженери та науковці Міноборони визначили, що з 2022 року Росія била по Україні "Калібрами", де бойова частина була осколково-фугасною. Однак фахівці проаналізували ракети збиті навесні цьогоріч та встановили в них касетну бойову частину.

Під час останньої масованої атаки по Україні 2 червня Росія запустила п'ять крилатих ракет "Калібр" з акваторії Каспійського моря. Сили протиповітряної оборони знищили три з них.

Росія здатна запускати по Україні до сотні балістичних ракет щомісяця. При цьому агресор зберігатиме сталим рівень їхніх запасів. Російський військово-промисловий комплекс у 2026 році планує поставити до 700 балістичних ракет 9М723 до ОТРК "Іскандер". Кількість відповідає показникам минулого року. А щомісяця ворог виробляє 55 – 60 одиниць.