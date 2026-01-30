Подібні дії російського командування допомагають ЗСУ в обороні. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Що сталося з росіянами у Куп'янську?

За словами агента руху, який перебуває в складі цього підрозділу ЗС Росії, ситуація для полку є критичною. Командування, прагнучи якнайшвидше прозвітувати Кремлю про успіхи, вказало в документах низку позицій у Куп'янську та на його околицях як "взяті під контроль".

У результаті ці позиції формально були переведені в статус "тилових", хоча в реальності там тривають запеклі бої. Через це російські штурмові групи, затиснуті в міській забудові, не можуть викликати вогневу підтримку. Зокрема, запити на артилерійські удари по позиціях ЗСУ не проходять, оскільки артилерія керується офіційними звітами штабу, де зазначено, що ці райони нібито вже контролює російська армія. Вогонь за такими координатами заборонено.

У "АТЕШ" зазначають, що така ситуація грає на користь українських військових – російські штурмовики залишаються без прикриття та підтримки.

Поки командування малює гарні звіти, їхні штурмовики методично знищуються у вогневих мішках без жодного шансу на допомогу. Брехня генералів стала найефективнішою зброєю проти самої ж російської армії,

– підсумували вони

Що відомо про оборону Куп'янська?