Подобные действия российского командования помогают ВСУ в обороне. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
Что произошло с россиянами в Купянске?
По словам агента движения, который находится в составе этого подразделения ВС России, ситуация для полка является критической. Командование, стремясь как можно быстрее отчитаться Кремлю об успехах, указало в документах ряд позиций в Купянске и в его окрестностях как "взятые под контроль".
В результате эти позиции формально были переведены в статус "тыловых", хотя в реальности там продолжаются ожесточенные бои. Из-за этого российские штурмовые группы, зажатые в городской застройке, не могут вызвать огневую поддержку. В частности, запросы на артиллерийские удары по позициям ВСУ не проходят, поскольку артиллерия руководствуется официальными отчетами штаба, где указано, что эти районы якобы уже контролирует российская армия. Огонь по таким координатам запрещен.
В "АТЕШ" отмечают, что такая ситуация играет в пользу украинских военных – российские штурмовики остаются без прикрытия и поддержки.
Пока командование рисует хорошие отчеты, их штурмовики методично уничтожаются в огневых мешках без всякого шанса на помощь. Ложь генералов стала самым эффективным оружием против самой же российской армии,
– подытожили они
Что известно об обороне Купянска?
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что российские войска пытаются прорвать украинскую границу на Харьковском направлении, в частности в районах Волчанска и Купянска. Атаки ведутся небольшими группами, что свидетельствует об ограниченных возможностях прорыва украинской обороны, а тяжелая техника почти не используется.
В понедельник, 26 января, Силы специальных операций Украины успешно провели операцию в Купянске, уничтожив и взяв в плен российских солдат. Украинские бойцы обнаружили оккупантов в разрушенном супермаркете АТБ и ликвидировали двух российских военных, еще двух взяли в плен.
На днях, российский генштаб заявил о якобы захвате Купянска-Узлового, однако Силы обороны Украины это опровергли. Город остается под контролем украинских военных и расположен не на линии соприкосновения.