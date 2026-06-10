Об этом 10 июня сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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Что известно о поражении Чонгарского моста?

По словам лейтенанта Коваленко, российские власти пытаются умалчивать ситуацию в оккупированном Крыму. Уничтожение Чонгарского моста существенно усложнило ситуацию врага.

Отметим, что в ночь на 9 июня украинские беспилотники FP-2 нанесли удар по мосту вблизи Чонгара на Херсонщине. Перед этим 7 июня мост получил повреждения, когда было частично разрушено дорожное покрытие.

После новой атаки переправа фактически потеряла функциональность, движение транспорта из-за нее было приостановлено на неопределенный срок.

Важно, что именно с помощью этого моста россияне опрокидывали технику и оружие для своей армии.

Где расположен Чонгар: показываем на карте

Что еще известно об успешных операциях Сил обороны?

Бойцы "Азова" сообщили об обесточивании Мариупольского торгового порта. В результате слаженных действий были поражены электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, башня управления и емкости с горюче-смазочными материалами. Под ударом оказался также подсанкционный сухогруз Lady Augusta, являющийся частью теневого флота страны-агрессорки.

Беспокойно было и на территории России. Под ударом крылатых ракет FP-5 Flamingo оказался военный завод в Чебоксарах, производящий компоненты к российским "Шахедам", "Искандерам" и Калибров.

Кроме того, Силы специальных операций СБУ ударили по нефтеперекачивающим станциям "Второво" и "Лобково", которые играют важную роль в поставке топлива в Москву. Оба объекта расположены примерно в 700 километрах от украинской границы.