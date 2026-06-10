Об этом 24 Каналу сообщили источники в спецслужбах.

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Напомним, что объект ВНИИР – Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения – специализируется на производстве навигационных модулей и компонентов, которые используются в беспилотниках типа "Шахед", а также крылатых ракетах "Калибр" и ракетах комплекса "Искандер".

В сообщении, которое предприятие направило своим партнерам, отмечается, что "ВНИИР-Прогресс" временно приостанавливает свою работу, поэтому не в состоянии выполнить обязательства по договору с компанией АО "Прибалтийский СЗ "Янтарь".

Это связано с обстоятельствами, которые временно мешают выполнить обязательства в полном объеме,

– говорится в письме.

Вместе с этим там отметили, что работают над устранением последствий и восстановлением деятельности, а сроки выполнения контрактов будут скорректированы в соответствии с новыми условиями.

О возобновлении работы и возобновлении выполнения договорных обязательств компания пообещала сообщить дополнительно.



ВНИИР-Прогресс приостанавливает свою работу / Источники 24 Канала

Заметим, объект, который атаковала ракета "Фламинго", расположен в 1 500 километрах от государственной границы Украины.

Также этой ночью взрывы гремели в Самаре – там оборонцы атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. На территории объекта вспыхнул пожар.

Известно о нескольких очагах возгорания, тогда как местные жители сообщают, что часть города накрыл густой дым.