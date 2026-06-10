Про це 24 Каналу повідомили джерела у спецслужбах.

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Нагадаємо, що об'єкт ВНІІР – Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування – спеціалізується на виробництві навігаційних модулів та компонентів, які використовуються у безпілотниках типу "Шахед", а також крилатих ракетах "Калібр" та ракетах комплексу "Іскандер".

У повідомленні, яке підприємство надіслало своїм партнерам, зазначається, що "ВНІІР-Прогрес" тимчасово призупиняє свою роботу, тож не в змозі виконати зобов'язання за договором із компанією АТ "Прибалтійський СЗ "Янтар".

Це пов'язано із обставинами, які тимчасово заважають виконати зобов'язання у повному обсязі,

– йдеться у листі.

Разом із цим там наголосили, що працюють над усуненням наслідків та відновленням діяльності, а строки виконання контрактів будуть скориговані відповідно до нових умов.

Про поновлення роботи та відновлення виконання договірних зобов'язань компанія пообіцяла повідомити додатково.



ВНІІР-Прогрес призупиняє свою роботу / Джерела 24 Каналу

Зауважимо, об'єкт, який атакувала ракета "Фламінго", розташований за 1 500 кілометрів від державного кордону України.

Також цієї ночі вибухи гриміли у Самарі – там оборонці атакували Куйбишевський нафтопереробний завод. На території об'єкта спалахнула пожежа.

Відомо про декілька осередків займання, тоді як місцеві жителі повідомляють, що частину міста накрив густий дим.