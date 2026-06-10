Відео моменту атаки та прольоту ракети в Чебоксарах публікує телеграм-канал Exilenova+.

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Що відомо про ракетний удар по Чебоксарам?

Цієї ночі в Чебоксарах під ракетним ударом опинився об'єкт ВНДІР – Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування.

Йдеться про військове підприємство, розташоване, яке виробляє ключові компоненти та навігаційне обладнання (антени "Комета") для російського ВПК, зокрема для дронів типу "Шахед", а також для ракет "Іскандер-М" та "Калібр".

На відео, яке публікують у мережі місцеві жителі, дійсно можна побачити ракету, що летить досить низько над землею. За попередньою інформацією, в кадр потрапила українська ракета FP-5 Flamingo – вона може завдавати ударів на відстані понад 3000 кілометрів.

Ракета летить над Чебоксарами: дивіться відео