Про це пишуть російські спільноти у телеграмі та місцеві жителі у соціальних мережах. 24 Канал розповідає, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про обстріл Чебоксар 5 травня та його наслідки?

Уночі 5 травня у Чебоксарах, це місто у російському регіоні Чувашія, осінтери зафіксували влучання ракети FP-5 "Фламінго". Dnipro Osint пише, що приліт стався по заводу "ВНІІР-Прогрес".

Як пише портал War & Sanctions, це підприємство розробляє й виробляє завадозахищені навігаційні модулі "Комета" для БпЛА, крилатих та балістичних ракет російської армії. Також такі прилади закладають у КАБи та інше високоточне озброєння.

Додамо, що Чебоксари розташовані у європейській частині Росії, на правому березі річки Волги, між Нижнім Новгородом і Казанню. Це місто є столицею Чуваської Республіки.

Момент прильоту у Чебоксарах: дивіться відео очевидців



Наслідки прильоту у Чебоксарах / Фото очевидців

Що ще відбувалося у Росії цієї ночі?

Перед цими подіями у Росії запровадили обмеження одразу у понад десятку аеропортів. Мовиться про такі міста як Перм, Челябінськ, Орськ, Іжевськ, ті самі Чебоксарах, також Тамбов, Оренбург, Уфа, Казань, Самара, Псков тощо.

Ба більше, мер Москви Сергій Собянін заявив, що тамтешні сили ППО нібито збили український дрон. Визнав він тільки падіння уламків. Водночас у Санкт-Петербурзі місцеві писали у соціальних мережах про зникнення мобільного інтернету, а у Казані в Татарстані – про гучні вибухи та роботу протиповітряної оборони.

Зауважимо, дипломат та колишній надзвичайний та повноважний посол США Стівен Пайфер коментував 24 Каналу буквально день перед цими подіями, 4 травня, стратегічне значення успішних повітряних ударів України по Росії. За його словами, вони посилюють напругу всередині Росії, а "це корисна річ, що дозволить поставити російську економіку у складніше становище".

На початку травня БпЛА масовано атакували Москву

У ніч на 4 травня безпілотники масовано атакували Москву та Московську область. Там пролунало кілька вибухів, унаслідок одного з яких на Мосфільмівській вулиці постраждав житловий комплекс.

Як пізніше підрахували осінтери, відстань від місця влучання до Кремля та міноборони Росії становила лічені кілометри. Це свідчить про особливу складність для Володимира Путіна у 2026 році провести свій "Парад Перемоги".

А проте зараз може настати перемир'я. Путін оголосив його саме на 9 травня, а от Володимир Зеленський у відповідь оголосив раніше – з півночі на 6 травня. Та наразі незрозуміло, як саме розгортатимуться події.