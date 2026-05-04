Деталі зібрав 24 Канал.

Контекст За кілька днів до так званого "Параду Перемоги" у Москві вибухали БпЛА

Куди прилетіли безпілотники в Москві 4 травня?

Російські ЗМІ пишуть, що це багатоповерхівка. Там зруйновано 36 поверх.

У Москві дрон влучив у багатоповерхівку: дивіться відео

Опозиційне видання ASTRA провело OSINT-аналіз і вказало, що висотка належить до ЖК "Дім на Москвофільмівській". Його номер по вулиці Москвофільмівській – 8. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку.

Вся вулиця засипана склом: дивіться відео

У Москві приліт у багатоповерхівку: дивіться відео зсередини

ASTRA також указало, що з будинку до Кремля – 6 кілометрів.

Показуємо на карті будинок у Москві, куди влетів безпілотник

До параду в Москві лічені дні: чим може вдарити Україна?

Володимир Зеленський 4 травня заявив, що Київ може ударити по Москві 9 травня. Власне, це перша офіційна заява про таку можливість. Раніше мовилося, що росіяни бояться такого удару.

Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше,

– висловився Зеленський.

В матеріалі журналістів 24 Каналу "Дрони, ракети і 3000 кілометрів дальності: чим Україна може накрити парад Путіна 9 травня" перелічено далекобійні спроможності нашої держави. Це дрони "Січень", "Лютий", Fire Point (FP-1) та UJ-22 Airborne. А також "Морок", крилата ракета-дрон "Барс", ракета-дрон "Паляниця", реактивний дрон-камікадзе "Обрій" та AQ-400 Scythe ("Коса").

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук у розмові з 24 Каналом припустив: Україна може вдарити не по Москві, а по менш захищених регіонах, звідки в російську столицю стягують ППО. Натомість скасувати парад Путін не може, бо роками розкручував цей захід.