Про це глава держави повідомив на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти у Єревані.

Чи є загроза удару по Москві 9 травня?

Зеленський наголосив, що вперше з 2022 року на параді 9 травня у Москві не планується демонстрація військової техніки, включно із важким озброєнням. Це пояснюється тим, що Росія вже не може гарантувати безпеку заходу такого формату, зокрема через загрозу можливих ударів українських безпілотників.

Росія не може собі дозволити присутність озброєння на параді. Українські дрони також можуть прилетіти по цьому параду,

– попередив президент України.

Зеленський зазначив, що нині Росія значно слабшає, порівняно із попередніми роками. Тож він наголосив на необхідності продовження міжнародного тиску, зокрема посилення санкцій.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив у коментарі 24 Каналу чому Росія просила про перемир'я на 9 травня. За його словами, диктатор не прагне миру та завершення війни, а просто не може захистити Кремль та російське населення від атаки українських дронів. У рамках підготовки до свята у Кремлі 9 травня диктатор віддав наказ стягнути додаткові системи ППО з Казані та Грозного, аби захиститись від імовірної атаки України.



Водночас військовий оглядач Василь Пехньо впевнений, що України не атакуватиме Кремль, а натомість зосередиться на "оголених" об'єктах у незахищених російських регіонах.

Втім, глава держави відзначив, що саме це літо стане вирішальним у позиції Путіна щодо війни в Україні.

Розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його в напрямку дипломатії,

– заявив Зеленський.

Росія вже потерпає від масованих атак з України

В ніч на 4 травня безпілотники атакували столицю Росії. Відстань від вибуху дрона до Кремля становить 6 кілометрів, а до Міноборони – всього три.

Днем раніше дрони вгатили по об'єкту паливно-енергетичного комплексу в районі порту Приморськ у Ленінградській області Росії. Внаслідок атаки виникла пожежа. Припускається, що внаслідок атаки було уражено нафтоналивний причал та ЗРПК "Панцир". Зауважимо, що цей термінал є одним із ключових, який відповідає за нафту для експорту через Балтійське море.

1 травня стало відомо, що у Челябінську на аеродромі "Шагол" пошкоджено щонайменше 4 російські винищувачі, зокрема два Су-57 та один Су-34.