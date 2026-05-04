Про це пише Politico. Видання поспілкувалося із трьома політиками ЄС, які й зазначили, що представники оборонних відомств та законодавці побоюються, що Кремль розглядатиме наступний рік – два як час для удару – поки Дональд Трамп ще перебуває в Білому домі до січня 2029 року, а ЄС ще не посилив свій військовий потенціал.

Чого добивається Путін?

Фінський правоцентристський член комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Міка Аалтола вважає, що щось станеться уже невдовзі.

Щось може статися дуже скоро – у Росії є вікно можливостей,

– попередив він.

Він зазначив, що США виходять з Європи, трансатлантичні відносини в руїнах, а ЄС ще не повністю готовий взяти на себе відповідальність самостійно.

Військові та політики не виключають можливості Путіна розпочати наземний наступ у країні НАТО, але при цьому називають це малоймовірним, враховуючи те, наскільки напружена Росія у боротьбі з Україною.

Натомість будь-яка провокація можлива, аби виникла неоднозначна ситуація та з'явився розкол у НАТО. Головне питання, що тут постане, – це чи відповідатимуть ці дії порогу для активації пункту про взаємну оборону за статтею 5.

Довідково. Стаття 5 Північноатлантичного договору – ключовий принцип "колективної оборони" НАТО, який передбачає, що збройний напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх.



Цікаво, що його застосовували лише один раз. Союзники прийшли на допомогу американцям лише після теракту 11 вересня 2001 року. Це завершилося вторгненням НАТО в Афганістан через звинувачення Талібану в наданні притулку Аль-Каїді.

Путін може ескалювати горизонтально проти іншого сусіда, намагаючись уникнути принизливих переговорів з Україною,

– заявив Габріелюс Ландсбергіс, колишній міністр закордонних справ Литви, який також попереджав про "вікно можливостей" Путіна.

Як готується Європа?

Європа різко почала виділяти більше коштів на оборонку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Але результати цього будуть відчуватися лише через роки.

Блок хоче бути готовим "надійно стримувати своїх супротивників і реагувати на будь-яку агресію" до 2030 року.

Це може бути невеликий психологічний чинник, який нас лякає, якщо Путін відчує, що така ескалація робить нас слабшими, змушує нас почуватися під загрозою та зменшує підтримку України,

– сказав Вілле Нііністьо, голова делегації Європейського парламенту в Комітеті парламентського співробітництва ЄС-Росія та колишній міністр уряду Фінляндії.

До слова, Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією.

Нііністьо додав, що Росія не всемогутня, але "але відчай також небезпечний".

Що робитиме Трамп далі?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у суботу, 2 травня, що найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є тривалий розпад Альянсу.

До речі, Трамп неодноразово назвав НАТО "паперовим тигром". Це старий китайський фразеологізм, який використовують на позначення чогось небезпечного тільки з вигляду, але насправді негрізного.

Путін може взяти до уваги внутрішні політичні виклики Трампа, коли оцінюватиме його прихильність до Альянсу.

Якщо республіканці погано продемонструють результати на проміжних виборах у листопаді, Трамп може спробувати повернути свою підтримку, посилюючи тиск проти НАТО та Європи, та відступаючи від підтримки України.

Нагадаємо, що у п'ятницю США оголосили про виведення 5000 американських військових з Німеччини. Трамп також погрожував тим самим для Італії та Іспанії.

Один із чиновників зауважив, що існує ризик ще гіршого повороту в позиції США щодо НАТО через "внутрішньополітичний клімат". Щоб запобігти загрозі, ЄС повинен "значно інвестувати" в оборонку, щоб бути готовим захищатися.

Чому Росія стає все небезпечнішою?

У виданні зауважили, що хоча Росія ослаблена через втрати військ на фронті та постійні атаки по її території, а Україна намагається повернути собі окуповані території, це лише робить Путіна більш небезпечним для Європи.

Ескалація конфлікту (в Україні – 24 Канал) на деякі інші театри може дати Росії карту для гри... війна виснажує їхні ресурси, тому вони шукають вихід,

– зазначив Аалтола, додавши, що цей вихід – це мирні переговори, а розширення конфлікту.

У Путіна є багато слабких цілей на вибір і його напад може "набути кількох різних форм". Але Кремль навряд чи зробить щось настільки однозначне, як вторгнення там, де НАТО сильне, наприклад, на польському кордоні.

Аалтола припустив, що це може бути операція з використанням безпілотників або якісь дії у Балтійському морі чи Арктиці.

Для цього у росіян є тіньовий флот, який вже частково мілітаризований. А атака безпілотників не вимагає залучення військ та перетину кордону.

Розпочинаючи подібні операції, Путін чинитиме тиск на європейських союзників України, але при цьому уникатиме будь-якої відповіді США.

Якщо не буде атаки через кордон, США можуть сказати, що це не так стратегічно важливо. У них обмежені ресурси в Ірані, тому, можливо, вони порадили б переговори з Росією,

– пояснив Аалтола.

Він зауважив, що ті, хто применшує загрозу, ризикують "заколисати" Європу хибним відчуттям безпеки.

Росіяни уже посилають сигнали. Вони звинуватили країни Балтії у тому, що вони дозволили українським безпілотникам використовувати їхній повітряний простір, заявив журналістам міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Політики цих країн намагалися применшити загрозу, а чиновники НАТО теж налаштовані скептично.

Росія дуже зайнята в Україні. Я не думаю, що вона має достатньо можливостей, щоб спробувати розпочати війну і проти країн Балтії,

– зазначив POLITICO президент Естонії Алар Каріс.

Такої ж думки дипломат НАТО та троє європейських чиновників з питань оборони.

"Я вважаю це дуже малоймовірним. Суїцидальна тенденція Путіна має свої межі, особливо коли немає очевидної та негайної вигоди", – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

А інший чиновник зазначив, що, зрозуміло, що Росія бачить себе в довгостроковій конфронтації із Заходом. Але поки що він загрози не бачить.

Інший посадовець вважає, що битва на два фронти – це дуже ризикована стратегія для Путіна, особливо враховуючи, що Європа "значно просувається" у розбудові власної оборони.

Ніколи не знаєш. І ніхто не очікував війни в Україні. Ми напоготові. Ми готові. Ми тримаємо очі відкритими,

– водночас наголосив президент Естонії.

Що ще кажуть експерти про напад Росії на Балтію?

Президент Зеленський вважає, що Росія може готуватися до наступу на одну з країн Балтії. Вони є мішенями Путіна через підтримку України. Зеленський вважає, що для здійснення цього задуму Кремль може оголосити мобілізацію.

Але керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук у розмові з 24 Каналом зауважив, що новий фронт аналогічний повномасштабним бойовим діям в Україні, Росія зараз не може відкрити. Їй навіть важко одночасно наступати і на півдні, і на сході української території.

Політолог з Німеччини Ігор Ейдман теж вважає, що Кремль не має наразі ресурсів, аби вести повномасштабну війну з країнами НАТО. Проте Путін може спробувати "намацати, наскільки НАТО готове до колективного спротиву", зокрема, щодо підтримки держав Балтії. Тож якась "локальна акція" таки може бути.

А Герой України, заступник командувача ОК "Схід" та екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу теж зауважив, що удар по країнах Балтії ймовірний. Небезпека для цих країн полягає у можливому гібридному сценарії: все може початися з керованої кризи, а потім швидко перейти в іншу фазу із застосуванням зброї, дронів і підготовлених груп.