Про це пише The Guardian.

Дивіться також Після суперечки з Мерцом Трамп захотів вивести 5000 військових з Німеччини, – Reuters

Що кажуть у НАТО на виведення військ з Німеччини?

Трамп вирішив вивести з Німеччини 5 000 американських військовослужбовців. У Пентагоні заявили, що процес буде завершено впродовж наступних 6 – 12 місяців.

У планах скоротити чисельність військ США в Європі приблизно до того рівня, який був до 2022 року, тобто до моменту вторгнення Росії в Україну.

До речі, зараз у Німеччині є близько 35 000 військовослужбовців США. Більше ніде у Європі немає такої великої кількості американських військ.



Трамп хотів скоротити їхню присутність на 12 000 осіб ще наприкінці першого президентського терміну. Але тоді він програв вибори та закінчив свій план.

Речниця НАТО Еллісон Харт заявила, що Альянс уже співпрацює зі США, щоб зрозуміти рішення Трампа.

Вона зазначила, що цей крок підкреслює необхідність того, щоб Європа продовжувала більше інвестувати в оборону та брала на себе більшу частку відповідальності за безпеку регіону. Харт додала, що у цьому питанні уже є прогрес, адже союзники домовилися інвестувати 5% ВВП на саміті НАТО в Гаазі у 2025 році.

Ми залишаємося впевненими у нашій здатності забезпечити наше стримування та оборону, оскільки цей перехід до сильнішої Європи в сильнішому НАТО продовжується,

– наголосила речниця Альянсу.

До слова, уряд Німеччини схвалив ключові цілі для свого бюджету на 2027 рік, згідно з якими країна планує збільшити витрати на оборону. Імран Баюмі, колишній чиновник Пентагону, який зараз працює в Атлантичній раді, зазначив, що по всій Європі, ймовірно, наполягатимуть на збільшенні витрат на оборонку. Для європейських країн США стає все більш "ненадійним та негідним довіри".



А генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян в інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що за 4 роки війни в Україні Європа нарешті усвідомила російську загрозу. Він додав, що надання дешевих позик на закупівлю військової техніки – це критично важлива частина загального зміцнення оборонного потенціалу всієї Європи.

Як відреагували у Німеччині?

Причиною рішення про виведення військ стало посилення розбіжностей між Трампом та Європою щодо війни в Ірані. Останньою краплею була суперечка американського президента з канцлером Німеччини.

Мерц не підтримує операцію в Ірані. Він зауважував, що з німцями та європейцями не консультувалися щодо цього питання до 28 лютого, коли США та Ізраїль вперше атакували Іран.

Німецькі військові чиновники здивовані рішенням про виведення військ. Вони зазначили виданню Reuters, що Німеччина зробила більше, ніж інші союзники, для підтримки Штатів у війні з Іраном. Зокрема, був дозвіл на використання баз та здійснення прольотів.

Міністр оборони Борис Пісторіус теж відреагував на плани Трампа. Він заявив, що це має спонукати європейців до подальшого зміцнення власної оборони. На його думку, цей крок від Вашингтону був очікуваним.

До того ж видання Financial Times також повідомило, що США попередили союзників у Європі про затримки постачання озброєння. Причина – скорочення запасів на тлі війни з Іраном.