Что говорят в НАТО на вывод войск из Германии?

Трамп решил вывести из Германии 5 000 американских военнослужащих. В Пентагоне заявили, что процесс будет завершен в течение следующих 6 – 12 месяцев.

В планах сократить численность войск США в Европе примерно до того уровня, который был до 2022 года, то есть до момента вторжения России в Украину.

Кстати, сейчас в Германии есть около 35 000 военнослужащих США. Больше нигде в Европе нет такого большого количества американских войск.



Трамп хотел сократить их присутствие на 12 000 человек еще в конце первого президентского срока. Но тогда он проиграл выборы и закончил свой план.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс уже сотрудничает с США, чтобы понять решение Трампа.

Она отметила, что этот шаг подчеркивает необходимость того, чтобы Европа продолжала больше инвестировать в оборону и брала на себя большую долю ответственности за безопасность региона. Харт добавила, что в этом вопросе уже есть прогресс, ведь союзники договорились инвестировать 5% ВВП на саммите НАТО в Гааге в 2025 году.

Мы остаемся уверенными в нашей способности обеспечить наше сдерживание и оборону, поскольку этот переход к более сильной Европе в более сильном НАТО продолжается,

– подчеркнула пресс-секретарь Альянса.

К слову, правительство Германии одобрило ключевые цели для своего бюджета на 2027 год, согласно которым страна планирует увеличить расходы на оборону. Имран Баюми, бывший чиновник Пентагона, который сейчас работает в Атлантическом совете, отметил, что по всей Европе, вероятно, будут настаивать на увеличении расходов на оборонку. Для европейских стран США становится все более "ненадежным и недостойным доверия".



А генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан в интервью 24 Каналу заметил, что за 4 года войны в Украине Европа наконец осознала российскую угрозу. Он добавил, что предоставление дешевых займов на закупку военной техники – это критически важная часть общего укрепления оборонного потенциала всей Европы.

Как отреагировали в Германии?

Причиной решения о выводе войск стало усиление разногласий между Трампом и Европой по войне в Иране. Последней каплей был спор американского президента с канцлером Германии.

Мерц не поддерживает операцию в Иране. Он отмечал, что с немцами и европейцами не консультировались по этому вопросу до 28 февраля, когда США и Израиль впервые атаковали Иран.

Немецкие военные чиновники удивлены решением о выводе войск. Они отметили изданию Reuters, что Германия сделала больше, чем другие союзники, для поддержки Штатов в войне с Ираном. В частности, было разрешение на использование баз и осуществление пролетов.

Министр обороны Борис Писториус тоже отреагировал на планы Трампа. Он заявил, что это должно побудить европейцев к дальнейшему укреплению собственной обороны. По его мнению, этот шаг от Вашингтона был ожидаемым.

К тому же издание Financial Times также сообщило, что США предупредили союзников в Европе о задержках поставок вооружения. Причина – сокращение запасов на фоне войны с Ираном.