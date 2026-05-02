Об этом пишет Financial Times.

Кого и о чем предупредили США?

По данным издания, Пентагон предупредил, в частности, Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию. Американцы обсуждали и длительные отсрочки в поставках оружия для стран Азии.

Вашингтон за последние два месяца использовал большой объем вооружения на войну в Иране. Этим обеспокоены не только в Европе, но и в Украине. Высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что поставки вооружения началось еще после обострения конфликта США и Ирана. К тому же дефицит вооружения заставил Вашингтон перебрасывать оружие из других регионов, в том числе из Индо-Тихоокеанского.

Растут и опасения, хватит ли у США ресурсов для сдерживания или победы над Китаем в возможном конфликте из-за Тайваня

Ситуация с оружием обострилась после напряжения отношений США с союзниками по НАТО. Тогда президент Дональд Трамп критиковал партнеров за недостаточную поддержку в его войне с Ираном, напомнило медиа. В то же время источники заверили, что задержки являются следствием реального сокращения запасов, а не наказанием для Европы.

Эксперты предупредили, что задержки также могут коснуться американских союзников в Азии. Поскольку, например, Япония и Южная Корея зависят, в частности, от противоракетных систем Patriot.

Поставки какого оружия задержат?

По данным FT, задержки могут коснуться боеприпасов для HIMARS, NASAMS и других. Поэтому в Пентагоне говорят, что внимательно оценивают новые запросы и уже согласованные поставки на вооружение, чтобы они соответствовали оперативным потребностям США.

Помощь Украине: последние заявления

Администрация американского лидер Трампа не заложила финансирование военной помощи Украине по программе USAI на 2027 год. В бюджете на 2026 год на нее предусматривали 400 миллионов долларов.

До этого сообщалось, что Пентагон разблокировал 400 миллионов долларов военной помощи для Украины, которые одобрял Конгресс.

В то же время директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов рассказал, что союзники помогают Украине по-разному, но наземные роботизированные комплексы для фронта преимущественно от украинского производителя.