Об этом в комментарии 24 Канала во время подписания меморандума о сотрудничестве с закупочными агентствами государств НАТО рассказал директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов. По его словам, в этой части Украина фактически делает ставку на собственного производителя.
Действительно ли фронт уже держат украинские НРК?
Жумадилов отметил, что союзники помогают Украине различными способами, однако не обо всем можно говорить публично. В то же время, по его словам, именно наземные роботизированные комплексы, которые активно работают на передовой, в основном украинского производства.
Мы в этой части прежде всего вкладываемся в нашего украинского производителя,
– сказал Жумадилов.
Почему НРК становятся приоритетом для фронта?
Потребность в таких системах растет, ведь Украина планирует существенно увеличить их поставки. В первом полугодии 2026 года государство хочет законтрактовать 25 тысяч НРК – вдвое больше, чем за весь 2025 год.
- Министр обороны Михаил Федоров после встречи с производителями наземных роботизированных комплексов заявил, что главная задача сейчас - закрыть потребности фронта и ускорить поставки в войска. В материале также отмечается, что изменения в системе снабжения НРК необходимы, чтобы закупки не отставали от реальных потребностей боевых подразделений.
- Виктор Павлов, основатель Школы НРК, офицер батальона НРК Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса, считает, что система должна работать иначе: сначала нужно покупать опытные образцы, а уже потом переходить к большим партиям.
- По его мнению, это уменьшит риск приобрести технику, которая не подходит для боевого применения. Он также предлагает увеличить "е-баллы" за логистические миссии, потому что дроны и НРК фактически заменяют людей при подвозе провизии, боеприпасов и материалов для фортификаций.