Про це в коментарі 24 Каналу під час підписання меморандуму про співпрацю з закупівельними агенціями держав НАТО розповів директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов. За його словами, у цій частині Україна фактично робить ставку на власного виробника.
До теми На фронті бракує НРК? Чи дійсно на полі бою не вистачає роботів – що кажуть військові
Чи справді фронт уже тримають українські НРК?
Жумаділов наголосив, що союзники допомагають Україні різними способами, однак не про все можна говорити публічно. Водночас, за його словами, саме наземні роботизовані комплекси, які найактивніше працюють на передовій, здебільшого є українського виробництва.
Ми в цій частині перш за все вкладаємося в нашого українського виробника,
– сказав Жумаділов.
Чому НРК стають пріоритетом для фронту?
Потреба в таких системах зростає, адже Україна планує суттєво збільшити їхнє постачання. У першому півріччі 2026 року держава хоче законтрактувати 25 тисяч НРК – удвічі більше, ніж за весь 2025 рік.
- Міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з виробниками наземних роботизованих комплексів заявив, що головне завдання зараз — закрити потреби фронту та прискорити поставки у війська. У матеріалі також зазначається, що зміни в системі постачання НРК необхідні, аби закупівлі не відставали від реальних потреб бойових підрозділів.
- Віктор Павлов, засновник Школи НРК, офіцер батальйону НРК Третьої штурмової бригади Третього армійського корпусу, вважає, що система має працювати інакше: спершу потрібно купувати дослідні зразки, а вже потім переходити до великих партій.
- На його думку, це зменшить ризик придбати техніку, яка не підходить для бойового застосування. Він також пропонує збільшити "е-Бали" за логістичні місії, бо дрони й НРК фактично замінюють людей під час підвезення провізії, боєприпасів і матеріалів для фортифікацій.