Главная задача сейчас – закрыть потребности фронта в НРК и ускорить их поставки в войска. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров после встречи с производителями наземных роботизированных комплексов.

Смотрите также На фронте не хватает НРК? Действительно ли на поле боя не хватает роботов – что говорят военные

Как государство хочет ускорить роботизацию фронта?

Федоров отметил, что НРК уже выполняют важные задачи по логистике и эвакуации на передовой. Только за март военные совершили более 9 000 миссий с использованием таких систем.

Наша цель - 100% фронтовой логистики должны выполнять роботизированные системы,

– подчеркнул Федоров.

По его словам, Агентство оборонных закупок уже заключило 19 контрактов на 11 млрд грн с производителями НРК. Чтобы ускорить процесс, государство разблокировало контрактирование даже в случае изменения стоимости, синхронизировало финансирование и увеличило объемы закупок на год.

Отдельно Федоров анонсировал запуск центра компетенций НРК при Минобороны. Он должен помочь быстрее внедрять роботизированные системы на фронте и стать единым окном для производителей.

Обратите внимание! Также меняется подход к планированию закупок: уже в этом году производители должны получить контракты на следующий год. Это, по замыслу, позволит бизнесу точнее планировать производство и вовремя поставлять нужные объемы техники.

Федоров отметил, что НРК является одним из самых динамичных направлений defense tech в Украине. После начала полномасштабной войны этот сегмент фактически пришлось создавать с нуля, а сейчас он превратился в полноценный рынок с более 280 компаниями и более 550 решениями.

Что известно о дефиците НРК?